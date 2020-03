SAN SEVERO – EMERGENZA CORONAVIRUS, LA POLIZIA LOCALE DIFFIDA BAR APERTO DOPO LE 18. ATTI TRASMESSI IN PROCURA

A seguito di attività di vigilanza e controllo per l’osservanza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emesso in data 8 e 9 Marzo 2020, personale di questo Comando di Polizia Locale ha accertato l’apertura al pubblico di un’attività Bar Gelateria Pasticceria nel centro abitato di San Severo nonostante l’obbligo di chiusura disposto.

Gli agenti di Polizia Locale addetti al controllo delle attività commerciali e di Pubblico Esercizio, tramite attività di accertamento, hanno diffidato l’esercente a chiudere immediatamente l’attività in rispetto del DPCM.

L’attività di accertamento sarà trasmessa alla Procura della Repubblica di Foggia con deferimento del titolare dell’attività di P.E. ai sensi dell’art. 650 C.P. e al Dirigente Comunale preposto per i provvedimenti amministrativi consequenziali.

F.to

IL COMANDANTE

Dott. Ciro Sacco