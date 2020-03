CAPITANATA – TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: IL PRESIDENTE GATTA CHIEDE ALLA REGIONE MAGGIORE SICUREZZA SUI MEZZI PUBBLICI PER I LAVORATORI. SI CHIEDONO NUOVE CORSE AGGIUNTIVE

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: IL PRESIDENTE GATTA CHIEDE ALLA REGIONE MAGGIORE SI CUREZZA SUI MEZZI PUBBLICI PER I LAVORATORI SI CHIEDONO NUOVE CORSE AGGIUNTIVE

Il Presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta scrive alla Regione, per richiedere provvedimenti mirati per il contenimento del contagio nel Trasporto Pubblico Locale.

Questa Provincia, si sta impegnando al rispetto di quanto prescritto nei decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi compreso l’ultimo DPCM 11 marzo 2020. In particolare per il trasporto pubblico locale, in relazione ad alcune situazioni verificate soprattutto sui servizi diretti alle aree industriali, vi è la necessità e l’ urgenza che le Aziende esercenti tpl adottino i più opportuni provvedimenti per il contenimento del contagio. Detti provvedimenti devono riguardare, oltre alla sanificazione dei mezzi già lodevolmente disposta dalla Regione, la salvaguardia del prescritto distanziamento interpersonale, conseguibile con l ‘ istituzione di corse bis in aggiunta a quelle in cui, in relazione alla maggiore frequentazione, tale distanziamento non può essere rispettato. Si ha motivo di ritenere che l’ istituzione di tali corse aggiuntive possa essere realizzato senza percorrenze aggiuntive a quelle contrattuali tenuto conto della caduta dei servizi scolastici non più utilizzati.

In particolare atteso che gli stabilimenti nel territorio della provincia di Foggia e lo stabilimento di Melfi in provincia di Potenza ad oggi non hanno adottato alcun provvedimento teso a razionalizzare la mobilità dei lavoratori, essendo le linee dedicate al collegamento degli stessi con questa provincia, di competenza regionale, si propone la sollecita emanazione di disposizioni in tal senso, ai sensi del comma 5 dell’art. 1 del DPCM 11 marzo 2020 .