SAN SEVERO – Venerdì 13 marzo apertura straordinaria del mercato ortofrutticolo di Via Salvemini

Sentiti i rappresentanti dei venditori ambulanti del mercato ortofrutticolo attualmente delocalizzato in Via Salvemini, sospeso con Ordinanza n. 71 in data 11.03.2020, il Sindaco avv. Francesco Miglio comunica che, in via del tutto eccezionale e al solo fine di consentire la vendita delle derrate alimentari acquistate dagli operatori ambulanti prima dell’11 marzo, il Mercato di via Salvemini resterà aperto nella giornata di venerdì 13 marzo 2020.

Tale apertura verrà effettuata assicurando che lo spazio mercatale sia recintato e con accesso regolamentato, nel rispetto delle disposizioni dei D.P.C.M. del 08, 09 e 11.03.2020.

A far data dal 14 marzo 2020 tutte le attività mercatali cittadine, ad eccezione del mercato rionale RECINTATO di Via De Gasperi, resteranno chiuse fino al termine dello stato di emergenza.

SAN SEVERO, 12 marzo 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo