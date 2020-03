APRICENA – IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA LA SOSPENSIONE E IL POSTICIPO DEI TRIBUTI. Villa Comunale chiusa, mercato del sabato sospeso

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA LA SOSPENSIONE E IL POSTICIPO DEI TRIBUTI. Villa Comunale chiusa, mercato del sabato sospeso.

APRICENA. Nella serata odierna, nel Consiglio Comunale, convocato nel rispetto di tutte le ultime direttive statali, la maggioranza che sostiene l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Antonio Potenza ha deliberato diversi punti utili alla città. All’inizio della seduta il Sindaco con una propria informativa ha fatto il punto della situazione in merito all’emergenza sanitaria in corso, continuando ad invitare i cittadini ad essere uniti, a rispettare le prescrizioni del governo, A RESTARE A CASA. Tra le iniziative più importanti lanciate dal Sindaco e approvate dal consiglio Comunale, il posticipo di due mesi della prima rata TARI, la sospensione della TARI PER TUTTE LE UTENZE NON DOMESTICHE, la sospensione della TARI E SUOLO PUBBLICO PER GLI AMBULANTI, in attesa dei provvedimenti economici del governo a sostegno di famiglie e imprese. I servizi sociali hanno attivato il servizio di consegna a domicilio di spesa e medicinali agli anziani e disabili soli (0882.646744/45 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13). Il Palazzo della Cultura ha attivato un servizio digitale per la consultazione di testi e tanti servizi culturali (tel 3395406691 – profilo fb Palazzo della Cultura Apricena). Anche il Presidente del Consiglio Comunale, il dott Specchiulli ha voluto in apertura dei lavori del consiglio, sensibilizzare la popolazione sugli aspetti sanitari dell’emergenza. Seguiranno aggiornamenti per rendere continua informazione alla cittadinanza.

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE