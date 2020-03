FOGGIA – DUE ARRESTI PER TENTATO FURTO DI AUTO

Nella giornata di oggi, Agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Volanti della Questura di Foggia e del Reparto Prevenzione Crimine di Vibo Valentia, nel corso del servizio di prevenzione e controllo del territorio, rivolto a contrastare i reati predatori, verso le ore 1:30 su segnalazione della sala operativa, intervenivano in Via Bari per segnalazione di due persone intente a rubare un’autovettura.

Effettivamente gli Agenti giunti all’angolo di Via Ciampitti, notavano due persone armeggiare vicino un’auto Citroen regolarmente parcheggiata.

Alla vista degli Agenti uno dei due individui, poi identificato per un Gambiano di 20 anni, si disfaceva di un coltello e di una tronchesina gettandole sotto l’autovettura.

Entrambi i malfattori tentavano invano di dileguarsi, poiché venivano immediatamente bloccati dai poliziotti. Il secondo soggetto fermato, un bulgaro di 24 anni veniva altresì trovato in possesso, oltre che di un coltello a serramanico ed un cacciavite, anche di due buste di sostanza stupefacente del tipo marijuana in modica quantità, per il cui possesso, veniva segnalato per uso personale di sostanze stupefacenti.

I due malfattori condotti presso gli Uffici della Questura, dopo le formalità di rito, venivano tratti in arresto per il reato di furto aggravato e accompagnati presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.