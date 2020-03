FOGGIA – EMERGENZA CORONAVIRUS: ORDINANZA REGIONALE SU BUS EXTRAURBANI E TRENI IL PRESIDENTE NICOLA GATTA: ACCOLTE LE NOSTRE RICHIESTE

EMERGENZA CORONAVIRUS: ORDINANZA REGIONALE SU BUS EXTRAURBANI E TRENI IL PRESIDENTE NICOLA GATTA: ACCOLTE LE NOSTRE RICHIESTE

Emessa dalla Regione Puglia l’Ordinanza per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, limitando l’operatività di bus extraurbani e treni.

Infatti, bus extraurbani e treni adotteranno orari ridotti nelle fasce di minor richiesta e dovranno fruire di mezzi più spaziosi o assicurare più corse nel resto della giornata per mantenere le distanze di sicurezza tra gli utenti.

Il Presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta dichiara: “Accolte le nostre richieste. Sono soddisfatto degli accorgimenti adottati dalla Regione Puglia che riguardano i lavoratori impegnati negli stabilimenti industriali. Considerare il distanziamento interpersonale nelle corse maggiormente utilizzate dai lavoratori, garantisce un ostacolo al diffondersi del virus. Anche l’aver imposto norme coerenti per la sanificazione dei mezzi rafforza l’azione di salvaguardia della salute pubblica”.