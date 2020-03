LUCERA – Fiamme all’alba: a fuoco due auto in via Santa Lucia

Sono ancora da accertare le cause dell’incendio di due auto registrato all’alba di oggi, a Lucera intorno alle 5 del mattino in via Santa Lucia.

Si tratta di due Fiat Punto, parzialmente distrutte: la prima è di una badante; la seconda è di un pizzaiolo. Dai primi riscontri effettuati, le fiamme sarebbero partite dal vano motore dell’auto della donna, per poi propagarsi a quella accanto.

Sul posto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che non si sono espressi sulle cause del rogo. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. La zona non è dotata di telecamere.

fonte foggia today