SAN PAOLO DI C.-SERRACAPRIOLA- TORREMAGGIORE- CASALNUOVO MONTEROTARO – Emergenza Coronavirus, Il Coor. Pro.le G.E.P.A attiva servizio di pronto spesa e pronto farmaco

Il Coordinamento Provinciale di Foggia G.E.P.A (guardie ecozoofile protezione ambintale) e Operatori Safety. E attivo con un servizio di pronto spesa, pronto farmaco sui comuni di San Paolo di Civitate, Serracapriola, Torremaggiore, Casalnuovo Monterotaro. A fronte di questa emergenza Corona Virus A Codiv -19. Tale servizio e completamente gratuito, è un servizio di protezione le fasce deboli anziani ecc. Il servizio viene effutato nelle ore diurne, e rivolto a persone anziane e diversamente abili che per esigenze di salute non possono uscire di casa .Il servizio verrà svolto dai nostri operatori con regolare divisa o pettorina del coordinamento provinciale .Rispettarano la sicurezza muniti di mascherina e guanti, non entrerano in casa degli anziani per cosegna spesa e pronto farmaco.Il Coordinamento Provinciale di Foggia su San Paolo collabora con i servizi sociali. Mentre per altri paesi potetete contattare al 338 9233052 Presidente Provinciale .Referente sede comunale ERNESTO 345 9145811 su Serracapariola;

Segrataria Provinciale signora ALESSANDRA su Torremaggiore 329 3220824;

Referente sede di Casalnuovo Monterotaro Sig. CARMINE 3316797383 poi ricordo a tutti che il servizio e attivo solo in ore diurne . Verrà svolto per incolumità di tutti, e per la sicurezza .Grazie della vostra attenzione .. Garantiamo efficenza nel servizio .Ripetto il servizio e rivolto solo a persone anziane e diversamente abili e non autosufficienti. Poi ricordo che persone anziane e altre fasce di età sufficenti possono fare la spesa con autodichiarazione che troverete nei comuni o su internt .Grazie