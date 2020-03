SAN SEVERO – EMERGENZA CORONAVIRUS, AUSPICATA L’INIZIATIVA “IO TI SONO VICINO”

Anche il Comune di San Severo condivide una buona pratica gentile che è stata sviluppata dalla Rete Nazionale Assessori alla Gentilezza d’intesa con l’Associazione Cor et Amor con l’auspicio di contribuire in questo momento di difficoltà ad essere utili attraverso il fare gentilezza al benessere delle Comunità.

“Io ti sono vicino – dichiarano il Sindaco avv. Francesco Miglio e l’Ambasciatrice alla Gentilezza dr.ssa Arcangela de Vivo – ha lo scopo di rafforzare i rapporti di vicinato specie verso le persone che sono sole ed in questo momento anche più fragili. L’idea è proporre ai nostri concittadini di pensare se nella propria via ci sono persone sole che conoscono (con cui scambiano abitualmente un saluto) e di rendersi disponibili nei loro confronti, semplicemente lasciando loro il proprio numero di telefono, in modo tale da poter essere ricontattati all’occorrenza. E’ sufficiente che ogni cittadino lo lasci ad una persona della propria via. La disponibilità potrà essere anche solamente telefonica, scambiare due parole, o due messaggi durante il giorno rappresenta già un modo per sentirsi meno soli. In questa proposta non è previsto il contatto (a tutela delle persone anziane), anche per la spesa può avvenire lasciandola davanti alla porta”.

SAN SEVERO, 13 marzo 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo