SAN SEVERO – EMERGENZA CORONAVIRUS: AVVISO AGLI UTENTI SULLE MODALITA’ STRAORDINARIE E PROVVISORIE DI EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DA PARTE DEGLI SPORTELLI DI FRONT-OFFICE DEGLI UFFICI COMUNALI

IL SEGRETARIO GENERALE DIRIGENTE AD INTERIM DELL’AREA III e II dott. Vito TENORE rende noto quanto segue.

AVVISO AGLI UTENTI SULLE MODALITA’ STRAORDINARIE E PROVVISORIE DI EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DA PARTE DEGLI SPORTELLI DI FRONT-OFFICE DEGLI UFFICI COMUNALI

Visti:

– il DPCM del 9.3.2020 che ha esteso le limitazioni di movimento dei cittadini a tutto il territorio nazionale a causa dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica del COVID-19;

– IL DPCM del 11.3.2020 che all’art. 1 nr. 6 ha previsto che “Fermo restando quanto disposto dall’art 1 lett. e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazione lavorative in forma agile del proprio personale dipendente anche in deroga agli accordi individuali ed agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017 , n.81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza

SI RENDE NOTO

che tutti gli sportelli di front office degli uffici comunali erogheranno, con decorrenza immediata e per tutta la durata dell’emergenza sanitaria da COVID-19 prevista dalle disposizioni governative, i servizi in modalità remota (telematica e telefonica).

Gli impiegati addetti agli sportelli degli uffici sotto indicati assicureranno quindi i servizi secondo le predette modalità.

Nel caso in cui, per comprovati ed urgenti motivi e per attività indifferibili che saranno valutate di volta in volta dall’ente, sia necessaria la presenza fisica dell’utente in ufficio, il cittadino potrà contattare telefonicamente gli uffici comunali per fissare un appuntamento con il personale addetto ai numeri telefonici e tramite mail, indicati nel sotto riportato prospetto. In tal caso dovranno essere scrupolosamente osservate le prescrizioni governative in materie di misure igienico sanitarie di cui all’Allegato 1.

– Elettorale: 0882 – 339236 (mail: ca.tricarico@comune.san-severo.fg.it)

– Carte d’identità: 0882 – 339230 (uff.cidentità@comune.san-severo.fg.it)

– Nascite e Morti: 0882 – 339290/0882 – 339292 (l.gallo@comune.san-severo.fg.it)

– Matrimoni: 0882 – 339284/0882 – 339289 (d.busini@comune.san-severo.fg.it)

– Immigrazioni: 0882 – 339599/0882 – 339231 (l.cursio@comune.san-severo.fg.it)

– Cambi di Abitazione: 0882 – 339270 (l.cursio@comune.san-severo.fg.it)

– Pubblica Istruzione e Cultura: 0882 – 339317/ 0882 – 339315 (a.inglese@comune.san-severo.fg.it; f.pompa@comune.san-severo.fg.it; l.santoro@comune.san-severo.fg.it)

SAN SEVERO, 13 marzo 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo