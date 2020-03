SAN SEVERO – IL VESCOVO CHECCHINATO ANNUNCIA: DOMENICA 15 MARZO ALLE 11 LA MESSA IN DIRETTA SUI SOCIAL

S.E. Mons. Giovanni Checchinato, vescovo di San Severo, celebrerà in comunione con tutti i sacerdoti della diocesi, la Santa Messa di domenica.

Domenica 15 marzo 2020, alle ore 11.00, la chiesa locale celebrerà l’Eucaristia in contemporanea, seppur senza il popolo di Dio ma per il popolo.

L’emergenza sanitaria nazionale del Coronavirus costringe a queste necessarie misure di protezione e prevenzione ma non impedisce la preghiera comunitaria e condivisa.

La Santa Messa sarà annunciata, come sempre, delle campane che, per la circostanza particolare, suoneranno in contemporanea in tutte le chiese della diocesi.

La celebrazione potrà essere seguita sui canali social lì dove la trasmissione sarà attivata dal singolo sacerdote.



San Severo lì, 13 marzo 2020

7° anniversario dell’elezione di papa Francesco