APRICENA – IN ARRIVO 100MILA EURO DALLA REGIONE ! UNA BELLA  NOTIZIA: CONTRIBUTO PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT: PARQUE’, IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PARCHEGGIO

UNA BELLA NOTIZIA PER APRICENA: ENNESIMO CONTRIBUTO PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT: PARQUE’, IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PARCHEGGIO. IN ARRIVO 100.000 EURO DALLA REGIONE PUGLIA.

Amici,

non pensiamo solo alle brutte notizie legate all’emergenza sanitaria, ma stimoliamo la nostra mente pensando già a quanto ritorneremo a correre più forti di prima.

Per questo voglio condividere con voi, oggi, una bella notizia per la nostra città: abbiamo candidato un nostro progetto per migliorare il Palazzetto dello Sport “Palafranchino”, nuovo parquet, nuovo impianto di riscaldamento nel parterre e asfalto nel parcheggio annesso. Il progetto è stato valutato positivamente dagli uffici della Regione e quindi abbiamo ottenuto ancora contributi a fondo perduto per la nostra città, senza tirare fuori un euro dalle casse comunali, continuando a valorizzare un gioiellino che in tanti ci invidiano e dove giornalmente fanno sport centinaia di nostri giovani concittadini. Nei prossimi mesi inizieranno i lavori.

Lavoriamo senza sosta per migliorare sempre più Apricena!

Guardiamo con speranza al nostro futuro!!

#ForzApricena

IL SINDACO

Ing. Antonio Potenza