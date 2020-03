SAN GIOVANNI ROTONDO – CASA SOLLIEVO – Contagi da COVID-19: 1 in Rianimazione, 5 in area protetta, 4 già trasferiti presso altra struttura indicata dalla Regione Puglia. 76 i dipendenti in quarantena

76 i dipendenti in quarantena perché in contatto con pazienti risultati sintomatici e positivi. Di questi 76 operatori sanitari, 9 sono sintomatici e positivi ma non necessitano di cure ospedaliere

Nel rispetto di limiti e prescrizioni previsti dalle disposizioni governative e regionali indirizzate al contenimento ed alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si comunica che dei pazienti sintomatici e positivi degenti nella Casa Sollievo della Sofferenza, attualmente 1 è ricoverato in Rianimazione e 5 sono assistiti in area protetta in attesa di trasferimento (altri 4 erano già stati trasferiti presso altra struttura pubblica designata dalla Regione Puglia). Ad eccezione del paziente in terapia intensiva, la degenza degli altri pazienti è da associare ad altre patologie preesistenti.

Sono 76, invece, i dipendenti in quarantena essendo stati giudicati “contatti” dei pazienti risultati sintomatici e positivi, 10 dei quali sono diventati sintomatici e positivi presso il proprio domicilio senza che abbiano avuto bisogno di cure ospedaliere.

Confidiamo sempre in una corretta e prudente gestione di tali informazioni e di voler comprendere, in questo particolare momento, la delicatezza di una comunicazione che vuole essere attenta e misurata; l’unica che può assicurare la tutela, il rispetto e la privacy dei pazienti e dei dipendenti tutti, di quelli direttamente interessati e di coloro che quotidianamente nello svolgimento del loro servizio mostrano abnegazione e attaccamento esemplare alla “Casa”.