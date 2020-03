SAN SEVERO – COVID-19, TRE CASI POSITIVI IN CITTÀ… IL SINDACO MIGLIO INVITA A STARE A CASA!!!

Così il sindaco Francesco Miglio.

Ad oggi conclamati tre casi positivi di coronavirus nella città di San Severo. Non posso dare ulteriori informazioni per rispetto della privacy. Diverse altre persone sono monitorate dall’Asl. Rivolgo un applauso al personale medico e paramedico. Il ringraziamento mio personale e dell’intera città. E lancio un appello ai donatori di sangue: c’è un’emergenza nell’ospedale di San Severo, chi vuole donare può farlo chiamando il centro trasfusionale allo 0882.200449″. Lo fa sapere il sindaco di San Severo, Francesco Miglio.

Il primo cittadino ha anche ammonito i cittadini che continuano a stazionare in giro senza motivo, contrariamente a quanto disposto dal recente decreto del governo Conte. “Si registrano tutta una serie di persone in giro. Anziani a stazionare sulle panchine di piazza Cavallotti e villa comunale senza il rispetto delle distanze di sicurezza. Per questo ho dovuto chiudere tutti questi spazi di intrattenimento e stazionamento (tra gli altri anche villa e cimitero comunale). Il jogging a Parco Baden Powell? Meglio evitare oppure farlo uno alla volta e rispettando le distanze di sicurezza”.

E annuncia: “Abbiamo predisposto controlli a tappeto contro gli spostamenti in città. Allo stesso tempo voglio ringraziare coloro che restano a casa e vanno a fare la spesa rispettando il decreto del presidente del Consiglio. Vi invito a non mollare”.