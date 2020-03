CAPITANATA – COVID-19. POSTE ITALIANE. Cose utili da sapere quando ricevete Raccomandate o pacchi dal portalettere in questo periodo di “quarantena”

Cose utili da sapere quando ricevete #Raccomandate o #pacchi dal #portalettere in questo periodo di “#quarantena”.

Vista la situazione, #poste_Italiane per prevenire il contagio ai portalettere, ha emesso una circolare che prevede la consegna dentro la #cassetta_postale dopo aver avvertito il destinatario.

Ecco la spiegazione

Il portalettere arriva a casa vostra,

Vi suona e voi rispondete.

Quando sentite “sono il postino” #NON_CHIUDETE_IL_CITOFONO!!

Questo vi dirà x chi è la raccomandata, da chi arriva e se la volete.

Se dite di SI vi chiederà chi siete e il grado di parentela del destinatario, dirà che è autorizzato a firmarla al vostro posto scrivendo Incaricato #DPCMCOVID (decreto parlamentare x il coronavirus) e ve la metterà in cassetta postale.

NON USCITE A PRENDELA FINCHÈ IL POSTINO È LI.

NON CHIEDETE LA POSTA IN MANO.

NON ASPETTATE IL POSTINO PERCHÈ LO VEDETE ARRIVARE.

#I_POSTINI_NON_SONO_IMMUNI.

Questo riguarda solo Raccomandate #Assicurate Pacchi a firma #Amazon.

Per gli #ATTI_GIUDIZIARI #PATENTE #CARTA_D_IDENTITÀ e #CONTRASSEGNO invece la regola non è cosi. Per questi prodotti è prevista l’#immissione dell’#avviso_in_cassetta perche sulla ricevuta è necessaria la #Firma di proprio pugno di chi ritira. E quindi successivamente bisognerà andare a ritirare l’oggetto in #ufficio_postale.

Se volete altre chiarimenti potere contattare Poste Italiane s.p.a. #conte #decreto #covid19italia #covid #covid_19 #dimaio #decretosicurezza #decretocoronavirus #restateacasa #andratuttobene #andràtuttobene #lavoriamopervoi