SAN MARCO IN LAMIS – CORONAVIRUS. I CARABINIERI DENUNCIANO 6 PERSONE CHE S’INTRATTENEVANO NELLA PUBBLICA VIA SENZA MOTIVO!

CORONAVIRUS, SAN MARCO IN LAMIS: I CARABINIERI DENUNCIANO 6 PERSONE CHE S’INTRATTENEVANO NELLA PUBBLICA VIA SENZA MOTIVO.

Nonostante le continue esortazioni a non uscire di casa se non per casi strettamente necessari (lavoro, salute e gravi motivi), c’è chi continua a girare per le vie del paese incurante delle prescrizioni governative.

Così, nella serata di ieri, i Carabinieri di San Marco in Lamis, nel corso dei costanti e continui servizi finalizzati a garantire il rispetto della legge e prevenire ulteriori casi da infezione covid-19, oltre a controllare diversi cittadini che circolavano per il paese muniti di autocertificazione e pertanto autorizzati a spostarsi per recarsi al lavoro o per cause di necessità, hanno fermato e sanzionato ai sensi dell’art. 650 (inosservanza dei provvedimenti delle Autorità) sei ragazzi (tutti giovanissimi, peraltro uno già sanzionato nei giorni precedenti per analogo motivo) che circolavano per le vie cittadine incuranti delle disposizioni.