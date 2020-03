SAN PAOLO CIVITATE – COVID-19, IL COMUNE ORGANIZZA UN SERVIZIO DI SOSTEGNO AI CITTADINI IN DIFFICOLTÀ CON IL BANCO ALIMENTARE

“IL COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE ORGANIZZA UN SERVIZIO DI SOSTEGNO AI CITTADINI IN DIFFICOLTÀ CON IL BANCO ALIMENTARE“

Il Comune di San Paolo di Civitate attraverso i suoi Servizi Sociali ed in collaborazione con le Associazioni di Volontariato presenti sul territorio, la Protezione Civile “ Emergenza San Paolo“ , le Ass. “ Operatori per la sicurezza Sociale”, “ San Paolo Soccorso “ e l’Ass. “Gepa “ ha organizzato un servizio di consegna a domicilio di generi di prima necessità, di farmaci, in sostegno di persone non autosufficienti, anziani soli, persone a cui è sconsigliato uscire dalle proprie abitazioni.

Inoltre in collaborazione con le predette associazioni, le Caritas delle parrocchie di “ Sant’Antonio e “ S.Giovanni Battista “, le attività commerciali e i privati cittadini è stata organizzata una raccolta di alimenti attraverso la formula del banco alimentare e con donazioni dirette dei tanti cittadini sensibili alle difficoltà del momento.

Gli alimenti che verranno utilizzati per sostenere attraverso la consegna a domicilio di alimenti a famiglie in difficoltà economiche.

Il servizio è iniziato da stamattina (14/03/2020), e la distribuzione verrà coordinata dai Servizi Sociali dando priorità a nuclei famigliari con minori in casa e agli anziani.

E’ iniziata una vera è propria corsa alla solidarietà, e questo ci rende orgogliosi come Comunità intera , nessuno verrà lasciato solo, ognuno sarà un tassello insostituibile della nostra Comunità.

San Paolo di Civitate 14 marzo 2020

Il Sindaco

Dott. Francesco Marino