SAN SEVERO – COVID-19, I CONTROLLI DELLA POLIZIA. CENTINAIA DI PERSONE FERMATE. FIOCCANO LE DENUNCE!

BILANCIO SETTIMANALE DELLA POLIZIA DI SAN SEVERO

Continuano i controlli nella macro area di San Severo: in tutto sono state identificate nr. 366

I servizi sono stati finalizzati soprattutto alla corretta osservazione del provvedimento del governo per il contenimento della diffusione del coronavirus. Arrestate tre persone; due per evasione l’altro a seguito di ordine di esecuzione.

Durante la settimana sono state impiegate nr. 20 pattuglie della Squadra Volanti e nr. 19 pattuglie dei Reparti Prevenzione Crimine, che hanno operato in sinergia nei comuni di San Severo, Torremaggiore, Apricena e Lesina.

Sono stati realizzati nr. 25 posti di controllo, identificate nr. 366 persone; nr. 272 veicoli controllati nr. 82 controlli a persone sottoposte a restrizioni.

Sono state contestate nr. 7 violazioni al Codice della Strada, ritirate nr. 3 patenti e carte di circolazione

Le attività di controllo sono state finalizzate soprattutto a dare indicazioni utili ai numerosi utenti sulle nuove disposizioni predisposte dal Governo per contenere l’emergenza del COVID 19.

Nel contesto sono state acquisite nr. 148 autocertificazioni di persone controllate; mentre nr. 4 sono state denunciate per violazione dell’art. 650 c.p., contravvenzione prevista per chi non rispetta le prescrizioni dell’Autorità per motivi di ordine pubblico, igiene o giustizia.

Nel corso dei servizi di controllo del territorio inoltre, Agenti delle Volanti hanno recuperato due auto di nuova immatricolazione, oggetto di furto, che sono state restituite ai legittimi proprietari e nr. 2 autovetture di sospetta provenienza furtiva sono state sottoposte a sequestro penale.

Sempre nel corso di questi servizi Agenti del Reparto Prevenzione Crimine hanno denunciato due giovani per ricettazione, circolando gli stessi su un ciclomotore rubato. Quattro le persone arrestate: due per evasione ( uno fa parte delle persone evase dal carcere di Foggia lunedì scorso, che si è consegnato in commissariato) e due su ordine di carcerazione