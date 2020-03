SAN SEVERO – COVID-19 – IL SINDACO MIGLIO FURIOSO: “ALCUNI CONCITTADINI IRRIDONO GLI UOMINI IN DIVISA DURANTE I CONTROLLI”

Il sindaco di San Severo Francesco Miglio furioso per le inosservanze di alcuni residenti al Dpcm del governo Conte contro il contagio da coronavirus. “Mi segnalano cittadini irridenti e irriverenti nei confronti di uomini in divisa. Chiedo di evitare atteggiamenti irrispettosi verso coloro che lavorano per la salvaguardia di tutti. Chi deve portare il cane a fare la pipì vada da solo. Per la spesa idem, non serve che si muova l’intero nucleo familiare. Evitate ogni forma di assembramento”.

E ancora: “Nelle prossime ore partirà l’attività di sanificazione delle strade. Sarete invitati a non abbandonare le abitazioni per consentire un lavoro agevole, nella salvaguardia della vostra salute. Ci sarà un numero telefonico per anziani e disabili per approvvigionarsi di farmaci e beni di prima necessità. L’invito a tutti loro è sempre quello di stare a casa”.