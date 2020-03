BASKET – SERIE A 2- COVID-19 – La Allianz Pazienza Cestistica San Severo sospende gli allenamenti

L’Allianz Pazienza Cestistica San Severo comunica di aver sospeso gli allenamenti fino a data da destinarsi. Si riprenderà non appena le condizioni lo consentiranno, sempre nel rispetto delle normative via via emanate dal Governo.

A scanso di equivoci, si specifica che tutte le interviste rilasciate dai tesserati gialloneri in questi giorni sono antecedenti al D.P.C.M. del 09/03/2020.

Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo