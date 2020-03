CAPITANATA – COVID-19, 12 NUOVI CASI IN PROVINCIA DI FOGGIA!

La Capitanata ha 62 casi (il capoluogo di regione ne ha solo uno in più nonostante sia più grande). In rapporto, il Tavoliere fa registrare il secondo tasso più alto, leggermente inferiore a Brindisi.

Dai dati raccolti, ad essere maggiormente colpiti sono gli uomini, e la fascia media d’età è di 59 anni. Attualmente in Puglia sono stati registrati 18 decessi e, ad oggi, ci sono 34 persone in terapia intensiva.

Diffuso anche il dato dei positivi di ieri, 15 marzo, in provincia di Foggia: si tratta di 12 persone. Per motivi tecnici il dato non era stato fornito dalla Regione.