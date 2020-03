SAN SEVERO – EMERGENZA COVID-19 – CONCORSI AL COMUNE DI SAN SEVERO: SOSPESA LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE A MANI PRESSO IL PROTOCOLLO DEL COMUNE E A MEZZO RACCOMANDATA A/R

EMERGENZA SANITARIA COVID-19 – SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE A MANI PRESSO L’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI SAN SEVERO E A MEZZO RACCOMANDATA A/R, DEI BANDI PER SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI N.2 UNITA’ CATEGORIA B3 E DI N.4 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI – CATEGORIA “C”

Con determinazione n. 591 del 13.03.2020 Il Segretario Generale Dirigente ad interim Area III dott. Vito Tenore ha disposto quanto segue:

EMERGENZA SANITARIA COVID-19 – DPCM 8 MARZO 2020 ART.1 LETT. M) E DPCM 9.3.2020. – SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE A MANI PRESSO L’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI SAN SEVERO E A MEZZO RACCOMANDATA A/R, DEI BANDI PER SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 2 (DUE) UNITA’ A TEMPO INDETERMINATO E PIENO – CATEGORIA B3 – PROFILO PROFESSIONALE “OPERATORE CED E DI N. 4 (QUATTRO) ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI – CATEGORIA “C” – PROFILO ECONOMICO C1 – CCNL FUNZIONI LOCALI, APPROVATI CON DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 400 DEL 21.02.2020 E N. 403 DEL 21.02.2020.

IL SEGRETARIO GENERALE DIRIGENTE ad interim AREA III – SERVIZIO DEL PERSONALE, visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri prof. Giuseppe Conte con riferimento all’emergenza Coronavirus – Covid – 19, determina quanto segue:

di sospendere a far data dal 10.3.2020 e fino a data da destinarsi, i termini di presentazione delle domande dei bandi di concorso in oggetto, nelle modalità della consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di San Severo e a mezzo Raccomandata A/R; di confermare i termini di scadenza fissati dai bandi in oggetto esclusivamente per la presentazione delle domande in modalità telematica a mezzo Pec; di provvedere alla pubblicazione di apposito avviso informativo sulla sospensione dei termini sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami; di precisare che la presente determinazione ai sensi dell’art. 124 – comma 1-D.Lgs. n. 267/2000, anche ai fini della pubblicità degli atti sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi e ai fini della trasparenza ai sensi del D.Lvo n.33/2013 e s.m.i. sul sito web dell’ente sul link “Amministrazione Trasparente -Bandi di concorso”;

SAN SEVERO, 16 marzo 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo