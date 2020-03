SAN SEVERO – QUESTA SERA DALLE ORE 21,00 LA SANIFICAZIONE DEL CENTRO ABITATO. IL SINDACO MIGLIO: “ANCORA VOLTA DICO: RESTATE A CASA”

QUESTA SERA DALLE ORE 21,00 LA SANIFICAZIONE DEL CENTRO ABITATO. IL SINDACO MIGLIO: “ANCORA VOLTA DICO: RESTATE A CASA”

Si comunica alla cittadinanza che questa sera, a partire dalle ore 21.00, avranno inizio le operazioni di sanificazione dell’INTERO TERRITORIO URBANO DELLA CITTA’ DI SAN SEVERO.

“Abbiamo suddiviso il centro urbano in dieci zone – dichiara il Sindaco avv. Francesco Miglio – tutte saranno interessate dalla sanificazione che sarà eseguita da una ventina di squadre, composte da operatori del settore e agricoltori, in collaborazione con la Protezione Civile e gli agenti della Polizia Locale. Tutti gli operatori hanno dato la propria disponibilità in maniera del tutto gratuita al servizio della nostra comunità. A loro esprimo i ringraziamenti più sentiti della Città di San Severo. Ancora una volta invitiamo tutti i nostri concittadini a RESTARE A CASA, al fine di consentire agli operatori di svolgere nel migliore dei modi il servizio”.

SAN SEVERO, 16 marzo 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo