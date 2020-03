CAPITANATA – EMERGENZA COVID-19: IL PRESIDENTE GATTA CHIEDE IL RIMBORSO DEGLI ABBONAMENTI AGLI UTENTI PER I SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO

EMERGENZA COVID-19: IL PRESIDENTE NICOLA GATTA CHIEDE IL RIMBORSO DEGLI ABBONAMENTI AGLI UTENTI PER I SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO

Con una missiva inviata al Presidente del Co.Tr.A.P. (Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi) e per conoscenza alla Regione Puglia, il Presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta, ha chiesto che, a seguito dei recenti provvedimenti del Governo che hanno interrotto l’attività scolastica, nonché, dell’ordinanza della Regione Puglia n. 178 del 12.03.2020 che, di conseguenza, ha sospeso tutti i servizi di trasporto scolastico, di voler valutare il rimborso degli abbonamenti in favore degli utenti o in alternativa di conservarne la validità relativamente al periodo di interruzione dell’attività scolastica.