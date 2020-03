Nella giornata di ieri, Agenti dell’Ufficio Volanti e del Reparto Prevenzione Crimine presenti sul territorio hanno continuato incessantemente i controlli sulle persone in circolazione, per verificare l’attendibilità delle dichiarazioni relative agli spostamenti.

Nella piazza della Città del Cinema verso le 23:00 a bordo di un’autovettura, una coppia di fidanzati veniva sorpresa dagli Agenti della pattuglia ai quali dichiaravano che avevano bisogno di vedersi e che non avevano alcuna autocertificazione;

Un gruppo di ragazzi veniva trovato a fumare intorno alle 20:00 in una traversa di Viale Candelaro, alla vista degli Agenti si davano alla fuga, ma un giovane del gruppo veniva bloccato e identificato.

Davanti alla Chiesa di San Ciro tre ragazzi intenti a chiacchierare, venivano sorpresi dagli Agenti intorno a mezzogiorno, gli stessi dichiaravano che erano usciti a fare due chiacchiere.

Intorno alle 10:00, due parcheggiatori abusivi nei pressi degli Ospedali Riuniti si giustificavano dicendo che erano usciti per cercare delle mascherine. I predetti venivano segnalati per l’attività abusiva svolta.

Un uomo veniva soccorso dagli Agenti, perché era uscito fuori strada con la propria autovettura in Via Ascoli. Il predetto veniva trovato in stato di ebrezza alcoolica. L’autovettura veniva confiscata e si procedeva alla denuncia per guida sotto l’influenza di alcool.

Alle ore 21:30 un uomo veniva fermato mentre passeggiava in Via Saragat e trovato in possesso di 13 gr. di sostanza stupefacente. Il predetto veniva denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Tutte le persone controllate, oltre alle denunce per il caso specifico sono state denunciate anche per l’ inosservanza all’ordine dell’Autorità, perché circolavano senza giustificato motivo.