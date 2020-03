SAN SEVERO – COVID-19 – IL SINDACO MIGLIO CONFERMA 5 CASI E DICHIARA GUERRA A CHI ESCE DI CASA

A San Severo nervi tesi per il continuo spostamento “non necessario” di cittadini. “Situazione particolarmente grave – ha detto il sindaco Francesco Miglio durante un’accesa diretta Facebook -. Ho raccolto lo sfogo di un operatore del 118. Una persona sfinita per i turni massacranti. Ha palesato tutto il suo scoramento a causa dell’imbecillità e dell’idiozia di tanti di voi. Qualunque cosa adesso è secondaria rispetto alla salute. Gli anziani continuano ad andare in giro”.

E aggiunge: “Le forze di polizia sono affaticate. D’ora in poi sanzioni e denunce penali – promette – senza guardare in faccia a nessuno. Senza riguardo nemmeno verso chi è in età avanzata. Troppa negligenza e indifferenza. Nonostante i martellamenti continua l’atteggiamento irresponsabile. Se il sistema non regge è una catastrofe – tuona il primo cittadino -. Devo dirlo in dialetto?! A San Severo abbiamo, dato ancora non ufficiale, 5 contagiati. Altri in osservazione. C’è gente in quarantena. C’è il finimondo. La situazione è molto particolare”.