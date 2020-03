SAN SEVERO – COVID-19, STARE A CASA. OBBLIGO PERENTORIO PER EVITARE CONTAGIO

STARE A CASA. OBBLIGO PERENTORIO PER EVITARE CONTAGIO

Nonostante i divieti imposti dalle direttive del DCPM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) dell’11 marzo 2020 e gli accorati e reiterati inviti del sindaco della città, avv. Francesco Miglio, a stare a casa per evitare il rischio del contagio del coronavirus, purtroppo a San Severo (complice anche le belle giornate di sole quasi primaverili) i cittadini di tutte le fasce di età continuano a contravvenire alle disposizioni categoriche del DCPM, andandosene in giro per le strade cittadine. Dobbiamo ancora una volta ricordare che le uscite devono essere limitate ai strettissimi casi di necessità (fare la spesa e recarsi in farmacia), mantenendo la distanza di sicurezza di un metro l’uno dall’altro. Il coronavirus è molto contagioso e quindi deve essere ben guardato a vista rispettando tutti le imposizioni del Governo nazionale e gli appelli del primo cittadino. In campo è scesa anche la Protezione civile che invita ripetutamente a STARE A CASA. Invito che viene rivolto a TUTTI I SANSEVERESI di ogni fascia di età e soprattutto alle persone anziane, che continuano imperterrite a radunarsi per strade, sedute comodamente sulle panchine senza rispettare le distanze di sicurezza ed anche adolescenti che si radunano per passare il tempo e giocare. Si ricorda che gli anziani sono i soggetti più a rischio di contagio. DOBBIAMO TUTTI STARE A CASA per evitare la propagazione del coronavirus. I trasgressori vanno puniti dalle Forze dell’Ordine che controllano il territorio. Ripetiamo che dobbiamo tutti STARE A CASA!!!! Mario Bocola