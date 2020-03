SAN SEVERO – Effettuata nella notte la sanificazione delle strade. Il Sindaco Miglio: “Grazie agli operatori ed agli agricoltori, da oggi siamo ancora più orgogliosi di essere sanseveresi!”. “RESTATE A CASA!”

Effettuata nella notte la sanificazione delle strade. Il Sindaco Miglio: “Grazie agli operatori ed agli agricoltori, da oggi siamo ancora più orgogliosi di essere sanseveresi!”. “RESTATE A CASA!”

“Da questa notte siamo ancora più orgogliosi di essere sanseveresi! L’intero centro abitato di San Severo è stato sanificato durante le ore notturne con il fortissimo contributo di tutti i componenti della Protezione Civile e di tanti agricoltori della nostra città che in maniera del tutto gratuita e volontaria hanno messo a disposizione della comunità il loro tempo ed i loro mezzi per sanificare il territorio urbano. A loro indirizzo i sentimenti più palpabili della nostra gratitudine per un lavoro prezioso ed indispensabile che ha reso più sicura la nostra San Severo.

Il Sindaco avv. Francesco Miglio così commenta la sanificazione che è stata realizzata ieri sera da decine di operatori con le trattrici agricole in giro per la città. “L’occasione mi è utile per chiedere ancora una volta – conclude il Sindaco Miglio – a tutti i sanseveresi di restare a casa, di limitare al massimo le uscite, se non per le facoltà consentite dal Decreto del Presidente Conte: non è tempo di scherzare, dobbiamo difenderci dal virus in ogni modo e proteggere con il nostro atteggiamento tutta San Severo. Non inventiamoci le scuse più assurde per uscire di casa: le Forze dell’Ordine sono al lavoro per garantire tutti noi dai concittadini che non tutelano se stessi ed il prossimo uscendo di casa senza un valido motivo!”.

Giova ricordare che una seconda sanificazione è prevista nei prossimi giorni.

SAN SEVERO, 17 marzo 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo