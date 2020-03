APRICENA – POSTI DI BLOCCO ALL’INGRESSO DELLA CITTA’

POSTI DI BLOCCO ALL’INGRESSO DI APRICENA.

Da questa mattina presto ho chiesto al comandante dei vigili urbani posti di blocco in entrata e in uscita da e per Apricena.

I nostri cittadini stanno rispettando le prescrizioni del Governo, ma voglio che ci siano controlli continui affinché TUTTI, anche chi entra in città, le rispetti.

Ringrazio tutte le forze dell’ordine per il lavoro encomiabile che stanno facendo.

Stiamo entrando nella fase più delicata dell’emergenza, CHIEDO A TUTTI DI RESTARE A CASA, uscire anche se per necessità, il meno possibile.

APRICENA NON HA AL MOMENTO NESSUN CONTAGIATO DI CORONAVIRUS, resistiamo e facciamo in modo che con i nostri comportamenti responsabili, la nostra città non venga contagiata.

Più sacrifici facciamo oggi, prima ritorneremo alla normalità.

IL SINDACO ANTONIO POTENZA