SAN SEVERO – CI SCRIVE UN LETTORE – UNA MAMMA CHE STRINGE A SE TUTTI I SUOI FIGLI: L’ITALIA

ci scrive un lettore

Egregia redazione, il momento, storico, in cui viviamo; sta cambiando la visione di ogni cosa. Da nord a sud la gente è accomunata da una realtà surreale, che tuttavia pare stia elargendo grandi dosi di unità nazionale nonché senso di appartenenza a una grandiosa ed unica bandiera tricolore. Allora ecco la mia dedica a quella che oggi sembra davvero una mamma che strige a sé tutti i suoi figli; L’ITALIA.

Spero dunque pubblichiate quanto inviato.



Cordiali saluti Vincenzo Naturale

MAMMA ITALIA

Adorata patria, proprio come una mamma; ti prendi cura dei tuo figli, preoccupandoti per loro. Anche oggi il cielo è azzurro, come del resto il mare che ti cinge. Splendidi i tuoi panorami, carichi di colori, gli stessi dell’armonia. Anche se fuori vige il silenzio, la tua voce, affettuosa, arriva diretta al cuore dei tuoi amati, al pari di una carezza. Quiete che ci fa capire quanto tu sai importante, poiché a noi tutti, manca poterti vivere. Oggi ancor più comprendiamo che sei il grande sogno per cui i padri fondatori si batterono così tanto. Mia diletta, le tue vestigia storiche intrise di monumenti, cultura e storia; sono testimonianza della tua grandezza. Sei senza dubbio alcuno, la nazione più bella al mondo.

Vincenzo Naturale