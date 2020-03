VIESTE – CERCASI SARTI VOLONTARI PER REALIZZARE MASCHERINE PER PERSONE A RISCHIO

Il comune di Vieste al fine di supportare la popolazione nella prevenzione del contagio da coronavirus, vista la difficoltà a livello nazionale di reperimento di mascherine, cerca sarti volontari, disposti a realizzarne. Tutti i materiali saranno forniti dal Comune stesso e saranno consegnati e ritirati presso il domicilio dei sarti dai volontari di Protezione Civile Pegaso, Giacche Verdi LNDC Vieste e Motoclub Gargano. Tutti i sarti, anche non professionisti, che vogliono rendersi disponibili ad aiutare volontariamente la nostra comunità possono comunicarlo al numero telefonico 346.7389602.

Nei prossimi giorni – fa sapere il sindaco Giuseppe Nobiletti – è in partenza inoltre, anche il servizio ” telefono amico” di ascolto telefonico per persone sole. “La solidalidarieta’ è un fattore importante in queste situazioni, non facciamola mancare a nessuno”.