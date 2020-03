APRICENA – COVID-19, IL SINDACO POTENZA ANNUNCIA IL PRIMO CASO DI POSITIVITA’!

Il sindaco di Apricena Antonio Potenza ha annunciato ieri sera l’accertamento del primo contagio.

“In questo momento è in Rianimazione in un ospedale della provincia di Foggia – fa sapere -, è un concittadino di 69 anni che aveva già delle problematiche ed era già ospedalizzato. Ora sta combattendo contro questo mostro invisibile”. Anche nella cittadina dell’Alto Tavoliere sono scattati tutti i protocolli di legge. “L’uomo ha avuto pochi contatti in questi giorni – ha concluso -, e sono tutti già in quarantena“.