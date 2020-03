SAN NICANDRO GARGANICO – 15 CASI POSITIVI IN CITTA’!

15 tamponi positivi al Coronavirus e tra i 20 e i 30 soggetti in quarantena. Sono questi i dati di San Nicandro Garganico, comunicati sui social dal sindaco Ciavarella, che come molti suoi colleghi ha invitato a non essere aggressivi nei confronti di chi ha contratto il Covid-19.

“Mi sia concessa una riflessione: coloro che sono positivi al tampone meritano solidarietà e attenzione e non di essere additati come untori. Sta a noi non far aumentare i positivi, si consiglia vivamente di non uscire di casa o di uscire solo per i beni di prima necessità. Incaricate un solo componente per i beni di prima necessità, utilizzando i dispositivi e l’accortezza. Il virus viene dall’esterno e si consiglia di non uscire evitando il contatto con altre persone esterne alla vostra famiglia. Dobbiamo trovare un aspetto positivo comportamentale: lo stare insieme in casa ci spinge ad essere uniti in tutto e per tutto. Questa triste esperienza deve aiutarci a superare le difficoltà del futuro. Credo che tutti insieme ce la faremo, forza San Nicandro”, ha osservato il primo cittadino sannicandrese.

fonte l’immediato