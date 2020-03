SAN SEVERO – Coronavirus, riapre reparto dell’ospedale Masselli Mascia dopo ‘transito’ paziente positivo

Le criticità che avevano riguardato nei giorni scorsi la Struttura Complessa di “Malattie dell’Apparato Respiratorio” di San Severo sono superate. Gli accertamenti effettuati, infatti, sono risultati tutti negativi.

Il Servizio, pertanto, sarà normalmente operativo a partire da domani mattina, 19 marzo 2020.

Le attività erano state inizialmente sospese fino al 25 marzo per la verifica e sanificazione degli ambienti dopo l’arrivo di un caso positivo al Coronavirus arrivato in ospedale nei giorni scorsi. Per fortuna, l’intervento tempestivo ha permesso di effettuare i tamponi su 8 pazienti ricoverati e su alcuni operatori del reparto. I risultati, tuttavia, sono risultati tutti negativi. Per questo l’azienda ha adottato tutte le procedure previste dal protocollo prima dell’annuncio della riapertura.