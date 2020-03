CAPITANATA – Emergenza COVID-19; USB DENUNCIA scarsi ed inutili DPI per il personale sanitario e per gli operatori del 118

Direttore Generale ASLFG Foggia

Direttore Sanitario ASLFG Foggia

Direttore Dip.Preve.ASLFG Foggia

Amministratore Unico

Sanitaservice ASLFG Foggia

Presidente Giunta Regionale Bari

S.E. il Prefetto di Foggia

LORO SEDI

Foggia, 20/03/2020

OGGETTO: emergenza COVID-19; scarsi ed inutili DPI per il personale sanitario e per gli operatori del 118.

Continuiamo a ricevere “suppliche” di intervento da parte sia del personale sanitario dei P.O. della Provincia che, soprattutto, da chi opera in prima linea come i Lavoratori (ed i volontari) del 118. Tutti a chiedere la stessa cosa: avere in dotazione DPI sufficienti e, soprattutto, idonei a tutelare sia i Lavoratori che il Cittadino curato/soccorso.

Ormai il sistema sanitario (a partire dal 118) regionale sta collassando per quanti operatori risultano positivi e quanti sono in “quarantena obbligatoria” per aver avuto contatti non adeguatamente protetti con pazienti poi risultati positivi e il 100% degli operatori risultati positivi non avevano DPI idonei o ne erano completatamente privi. A riprova di ciò vi è la ricerca spasmodica di personale sanitario e operatori del 118 in quanto i reparti e le ambulanze si stanno svuotando di persoanle.

Vogliamo ricordare e abbracciare virtualmente il Lavoratore del 118 (dipendente Sanitaservice), e la sua famiglia, che sta lottando strenuamente nel reparto di rianimazione del Riuniti di Foggia. Un Lavoratore che ha dovuto intervenire su un soccorso con la sola mascherina chirurgica in quanto privo di DPI idonei.

Lo ripetiamo da tempo, possiamo capire le difficoltà delle ASL pugliesi a reperire DPI in questo momento storico, ma non possiamo accettare che si metta a repentaglio la salute e la sicurezza dei Lavoratori che sono in prima linea perchè che la loro tranquillità e la tutela della loro salute è la nostra ancora di salvezza.

Non possiamo accettare, ad esempio, che siano “spacciate” per sicuri i DPI che stanno consegnando la cui funzione reale è quella di proteggere chi falcia erba (tute di categoria 1che si strappano o si lacerano molto facilmente) o non possiamo piu accettare che qualcuno metta in dubbio l’utilizzo improprio dei DPI in momento in cui ogni soccorso è da ritenersi potenzialmente pericoloso e la dimostrazione sta tutta nel fatto che sia i/le Lavoratori/trici che operano nelle strutture ospedaliere che i Lavoratori del 118 spesso sono diventati positivi al COVID 19 anche su interventi che non erano preventivamente collegabili al virus.

Con la presente teniamo a ribadire che:

• Tutti gli interventi operati dal 118 devono essere considerati come potenzialmente a rischio e, pertanto, gli operatori devono non solo essere forniti dei DPI idonei ma comportarsi di conseguenza;

• In tutti i reparti ospedalieri il personale deve essere fornito almeno di mascherine ffp2 o, meglio ancora, di mascherine ffp3 con il solo uso giornaliero e di guanti idonei;

• Sia sottoposto a tampone tutto il personale sanitario e chiunque (cittadini) acceda, per cure, nei P.O.

Ci chiediamo, infine, come si può combattere una pandemia se non si mettono in sicurezza almeno tutti gli operatori sanitari? che cosa deve fare un lavoratore della sanità quando deve intervenire sapendo di non avere i giusti strumenti di sicurezza?

Ove ciò non fosse, a tutela della salute e della sicurezza dei Lavoratori, questa O.S. provvederà ad intraprendere le azioni previste per la tutela del diritto al salute ed alla incolumità sul lavoro di tutto il personale della Sanità (dal personale Sanitaservice al personale del SSR al 118)

Restando in qttesa di riscontro, si saluta.

Esecutivo USB Foggia