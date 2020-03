FOGGIA – COVID-19, Dichiarazione dell’assessore alle Attività Economiche del Comune Ruscillo

Dichiarazione dell’assessore alle Attività Economiche del Comune di Foggia, Sonia Ru scillo

“Dopo l’ultimo, tragico, bollettino della Protezione Civile che vede innalzarsi esponenzialmente il numero di contagi e di vittime su tutto il territorio nazionale, mi preme ribadire alcuni basilari atteggiamenti e accortezze comportamentali per cercare di scongiurare il pericolo di contagio da Covid-19. L’imperativo categorico è quello di non uscire se non per esigenze indifferibili e di evitare qualsiasi spesa superflua. E’ fondamentale che la spesa venga fatta da un solo membro per famiglia, evitando inutili assembramenti nei supermercati o negozi di quartiere; limitiamo le passeggiate con i nostri amici a quattro zampe al tempo necessario per i loro bisogni (ricordandoci sempre che i nostri animali da compagnia non sono portatori di contagio); evitiamo visite inutili a parenti o amici con i quali possiamo comunicare con tutti i mezzi tecnologici. a nostra disposizione; non è necessario fare jogging o sport all’aria aperta, basta un po’ di ingegno in casa per evitare dannose uscite e assembramenti nei parchi cittadini; se è indispensabile usare l’auto, ricordarsi che è sconsigliato trasportare passeggeri. Chiaramente, indossare sempre mascherine e guanti e lavarsi spessissimo le mani. Nella nostra città, Sindaco e Forze dell’Ordine stanno lavorando incessantemente affinché tutte le regole, comprese quelle suggerite dal buonsenso, vengano rispettate, ma c’è bisogno dell’aiuto concreto e tangibile di tutti! Non bastano gli slogan o gli hashtag: ora è il momento di agire tutti insieme e remare tutti insieme nella stessa direzione. Altrimenti ogni sforzo sarà vanificato dalla superficialità, dall’ignoranza, dall’arroganza e dalla stupidità di pochi a scapito di molti, rispettosi delle regole e della salute, propria e altrui. E questo sia di monito ai cittadini e agli stessi esercenti di commercio. A questo proposito, in qualità di Assessore alle Attività Economiche, in riferimento alle polemiche nate sui social e riverberate da alcune testate locali, mi preme sottolineare che i forni devono limitarsi alla sola vendita di prodotti della panificazione (codice ATECO 10.71.10); da questo risulta evidente che siano esclusi prodotti di pasticceria e pizza al taglio, non essendo questi ultimi prodotti di prima necessità e che potrebbero indurre il fruitore a recarsi nel panificio più volte al giorno”.