MARGHERITA DI SAVOIA – CONFERMATI ANCHE PER L’ESTATE 2020 I COLLEGAMENTI DA E PER L’AEROPORTO DI BARI PALESE

Nonostante le difficoltà di questo delicato momento, l’amministrazione comunale di Margherita di Savoia non perde di vista le azioni strategiche per lo sviluppo del territorio, tanto più necessarie in una fase in cui – una volta passata, si spera il più presto possibile, l’emergenza – bisognerà riattivare meccanismi virtuosi per tutelare il tessuto socio-economico della nostra comunità. È in quest’ottica che va letta infatti la notizia della conferma, anche per l’estate 2020, dei collegamenti da e per l’aeroporto “Karol Wojtyla” di Bari Palese che consentiranno ai turisti di raggiungere più facilmente Margherita di Savoia.

Con delibera di Giunta Regionale n. 306 del 10 marzo 2020, infatti, è stato rinnovato anche per quest’anno il servizio di collegamento tramite autobus fra l’aeroporto di Bari e la città di Margherita di Savoia nel periodo compreso tra venerdì 29 maggio e domenica 20 settembre: 105 giorni in totale, con quattro corse giornaliere dalla città delle Saline verso lo scalo del capoluogo pugliese ed altrettante in direzione opposta. Nei prossimi giorni saranno definiti gli orari del servizio, che nell’estate del 2019 ha contribuito in modo determinante al notevole incremento registrato nelle presenze turistiche a Margherita di Savoia: la Regione Puglia ha reso noto che lo scorso anno sono stati staccati sull’intera tratta oltre 6800 biglietti (con un 6% in più rispetto al 2018, anno in cui il collegamento da e per Margherita di Savoia non era ancora stato istituito), che confermano il trend positivo della domanda turistica verso il nostro territorio. Come lo scorso anno, l’area di attesa per i viaggiatori sarà collocata in Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

«La conferma dei quattro collegamenti quotidiani da e per l’aeroporto di Bari nel periodo estivo – dichiara il sindaco di Margherita di Savoia, avv. Bernardo Lodispoto – è la riprova delle ricadute positive registrate lo scorso anno per il turismo nella nostra città e deve essere lo stimolo per rilanciare le nostre attività balneari, le strutture ricettive, quelle della ristorazione e del commercio che confidano nell’estate per superare il difficile momento che tutti insieme stiamo vivendo. Anche io, come i nostri operatori del settore turistico, auspico che la bella stagione possa servire per gettarsi alle spalle i drammatici frangenti del presente e ringrazio ancora una volta per la disponibilità e l’attenzione il Governatore Michele Emiliano, l’assessore regionale all’industria turistica e culturale Loredana Capone ed il consigliere regionale Filippo Caracciolo per la sua preziosa opera di raccordo a sostegno del nostro territorio. In collaborazione con l’agenzia Aret-Pugliapromozione e di concerto con la società Aeroporti di Puglia Spa saranno messe a punto nelle prossime settimane ulteriori strategie per dare ulteriore impulso all’immagine turistica della nostra città sia on line sia utilizzando altri canali di divulgazione».