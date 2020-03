SAN SEVERO – EMERGENZA COVID-19: DA LUNEDI’ 23 MARZO PARTE IL SERVIZIO TELEFONICO GRATUITO “TI SONO VICINO”

Per il perdurare dello stato di emergenza sanitaria legato al diffondersi del COVID-19 da lunedì 23 marzo 2020 il Comune di San Severo attiva un nuovo servizio di aiuto telefonico – gratuito – denominato “Ti sono vicino”.

“Vogliamo essere ancora più vicini alla nostra gente – dichiara il Sindaco avv. Francesco Miglio -, con il progetto “Ti sono vicino” saremo accanto a chi resta forzatamente a casa seguendo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri: dalla prossima settimana saranno attivati servizi gratuiti attraverso il forte contributo di esperti professionisti e la collaborazione dell’Ambasciatrice alla Gentilezza dott.ssa Arcangela De Vivo: i professionisti volontari offriranno consulti in ambito medico, psicologico, didattico-formativo ed ostetrico che saranno erogati tramite sportelli telefonici. La situazione emergenziale in cui ci troviamo pone serie <<riflessioni>> sul <<prendersi cura dell’altro>> aspetto che diventa più difficoltoso quando le distanze fisiche sono <<misure>> necessarie e doverose che possono salvare vite umane riducendo contagi. Oggi, e chissà per quanto tempo, dobbiamo rinunciare anche ai caldi abbracci, alle strette di mano, agli sguardi che <<parlano>> e donano un clima di fiducia e reciprocità. Nulla è perduto se offriamo ai cittadini Servizi alla Persona, rendendo questo tempo di attesa meno faticoso e nostalgico, anzi infondendo speranza, rendendo la citazione accorata dei medici <<State a casa”>> come una seria ma ottimistica strategia difensiva piena di amore e di vita”.

La consulenza verrà fornita chiamando il Centro di Coordinamento al numero 3284421333, attivo dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 12.00. Il Servizio sarà in grado di esprimere sentimenti quali premura, affetto e vicinanza, in linea con il “gesto gentile” in questo momento più utile che mai.

Tutti insieme ce la faremo consapevoli dei sacrifici di uomini e donne della nostra amata terra.

SAN SEVERO, 20 marzo 2020

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo