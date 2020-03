SAN SEVERO – FINALMENTE UNA BELLA NOTIZIA: GABRIELLA ORLANDO TRA I COMPOSITORI CONTEMPORANEI PIU’ RAPPRESENTATIVI DELLA REGIONE PUGLIA!

In questo triste momento per tutta la popolazione a causa del dilagare del covid-19, possiamo registrare una bella notizia per la nostra comunità e la realta culturale cittadina.

La prof.ssa Gabriella Orlando, presidente dell’Associazione AMICI DELLA MUSICA DI SAN SEVERO e docente al Conservatorio Umberto Giordano di Foggia è stata annoverata tra i compositori contemporanei più rappresentativi della Regione Puglia. Inoltre è stato pubblicato uno cd e lo spartito in veste editoriale per la Tokyo Academy of music.

Insomma piovono riconoscimenti per la nostra apprezata composistrice che fa onore alla nostra terra.

A Gabriella Orlando i rallegramenti della nostra testata giornalistica forieri di sempre maggiori soddisfazioni nella vita ed in ambito culturale – professionale!