COVID 19 – Coronavirus, i casi positivi nei comuni foggiani: A SAN SEVERO DA 11 A 20 INFETTI

Sono 581 i casi confermati di Coronavirus in Puglia, attualmente in isolamento ci sono 161 persone, mentre i ricoverati sono 222. I deceduti sono 26 (il tasso di mortalità è del 4,5%), ma l’informazione disponibile è tarata su 366 casi. Foggia continua a contendere il primato a Bari con 163 casi accertati (165 nel capoluogo di provincia); seguono Lecce (88), Brindisi (84), Taranto (33) e Bat (30).

Nel pomeriggio di ieri il bollettino della Protezione civile (punto alle 18) registrava in Puglia una platea di 551 positivi, dunque 73 in più rispetto a ieri. Ma il dato fornito dalla Regione in serata rincara la dose e a dispetto dei due giorni precedenti di apparente “tranquillità” nel giro di poche ore i numeri sono più che raddoppiati portando a 581 il numero dei contagi nella nostra regione.

La Regione Puglia non attribuisce alcun caso ad Apricena, ma almeno uno a Stornara, Lesina, Poggio Imperiale e Chieuti (comuni finora fuori dalla mappa).

Super rossa la zona di San Giovanni Rotondo e dell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. Da 21 a 30 casi a Foggia, dove è presente l’altra struttura sanitaria Covid-19 del Policlinico Riuniti di Foggia. In terza fascia San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, San Severo e Cerignola. Seguono Manfredonia, San Paolo di Civitate e Torremaggiore.

Comuni con zero casi

Vico del Gargano, Mattinata, Carpino, Apricena, Serracapriola, Carapelle, Orta Nova, Isole Tremiti. Sui Monti Dauni Accadia, Anzano di Puglia, Alberona, Bovino, Biccari, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Celle di San Vito, Casalvecchio di Puglia, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Motta Montecorvino, Orsara di Puglia, Panni, Pietramontecorvino, Rocchetta Sant’Antonio, Roseto Valfortore, Sant’Agata di Puglia, San Marco La Catola, Troia, Volturara Appula, Volturino.

Da uno a cinque casi

Peschici, Vieste, Rodi Garganico, Ischitella, Cagnano Varano, Rignano Garganico, Lesina, Poggio Imperiale, Chieuti, Lucera, Zapponeta, Ordona, Ascoli Satriano, Stornara, Stornarella, Monte Sant’Angelo

Da sei a dieci casi

Manfredonia, San Paolo di Civitate, Torremaggiore

Da undici a venti casi

San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, San Severo, Cerignola

Da ventuno a trenta casi

Foggia

Da trentuno a ottanta casi

San Giovanni Rotondo