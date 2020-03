FOGGIA – Grido di allarme dei lavoratori del CARA di Borgo Mezzanone. “Non possiamo lavorare senza protezioni e sicurezza, per giunta senza stipendio da 5 mesi”

“Rischiamo il contagio dal CoronaVirus ogni giorno. Basta. Non possiamo lavorare senza protezioni e sicurezza, per giunta senza stipendio da 5 mesi”

Grido di allarme dei lavoratori del CARA di Borgo Mezzanone abbandonati a loro stessi.

“Rischiamo di essere contagiati dal CoronaVirus ogni momento, lavoriamo senza mascherine, senza alcun dispositivo di protezione, in un ambiente di lavoro molto sensibile e delicatissimo. Siamo spaventati e al limite della tenuta. Oltre al danno, si aggiunge la beffa perché non percepiamo lo stipendio da 5 mesi.”

È il grido di allarme dei lavoratori addetti all’accoglienza del CARA di Borgo Mezzanone, dipendenti della Coop Badia Grande, che continuano a lottare in questo momento difficilissimo per tutta la comunità.

“Chiediamo che la Prefettura si faccia carico sul serio di questa situazione – affermano i Segretari di FP CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL, La Vecchia, Ricucci, Sgobbo e Dota – e che obblighi l’azienda che nega ogni possibile interlocuzione sul pagamento degli stipendi, a sanare i debiti coi propri dipendenti e che soprattutto vigili sul campo abbandonato a se stesso così come tutti coloro che ci lavorano.”

A seguito della sollecitazione delle Organizzazioni Sindacali al rispetto dei vincoli dei DPCM sulla sicurezza dei lavoratori e sanificazione dei luoghi di lavoro, FP CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL non si ritengono soddisfatte del riscontro aziendale, che ha strumentalizzato la mancanza di possibilità di reperire i giusti dispositivi e soprattutto non ha chiarito se la sanificazione dei locali è avvenuta o meno.

“Chiediamo a gran voce l’intervento fattivo della Prefettura e di tutti gli Enti di controllo preposti come Procura, Questura, Regione Puglia e ASL – aggiungono i Segretari La Vecchia, Ricucci, Sgobbo e Dota – per rendere quanto più sicuro possibile il lavoro e la vita all’interno del campo e garantire ai lavoratori della Coop Badia Grande il pagamento degli stipendi, alla luce dei diversi solleciti fatti negli incontri che si sono susseguiti in questi mesi.