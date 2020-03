SAN SEVERO – Nuovo incarico per l’ex assessore  RAFFAELE BENTIVOGLIO: coordinatore nazionale per le politiche sociali del MOVIMENTO ITALIANO DISABILI 

Nuovo incarico per l’ex assessore comunale al welfare di San Severo RAFFAELE BENTIVOGLIO

Nominato coordinatore nazionale per le politiche sociali del MOVIMENTO ITALIANO DISABILI

Nuovo incarico per l’ex assessore comunale al welfare di San Severo Raffaele Bentivoglio che è stato nominato coordinatore nazionale per le politiche sociali del Movimento italiano disabili. In virtù dell’esperienza maturata in decenni di attivismo nel settore delle politiche sociali, il presidente del Mid , Francesco Ferrara, ha deciso di affidare a Bentivoglio il coordinamento nazionale delle attività di quel settore. “Ho accolto con entusiasmo – dichiara Bentivoglio -, la proposta del presidente Ferrara. A mio avviso tutti abbiamo il dovere, come comunità, di affrontare e proporre soluzioni per le numerose problematiche che pressano le categorie più vulnerabili: i bambini, i diversamente abili, i giovani, le donne, gli anziani, i disoccupati. Risolvere difficoltà, creare condizioni e strutture per aiutare le famiglie che vivono situazioni difficili è uno degli obiettivi che il Mid intende perseguire”. Il movimento è attivo sul territorio nazionale da anni e si propone una serie di obiettivi quali: far crescere i bambini in ambienti sani, consentire al singolo cittadino di vivere dignitosamente, aiutare gli anziani a partecipare alla vita sociale in condizioni adeguate, abbattere le barriere che limitano di vivere la normalità. “Il mio impegno sarà massimo – conclude Bentivoglio – , per realizzare gli obiettivi del movimento per le famiglie, gli anziani e le persone speciali”.