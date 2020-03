SAN SEVERO – SCRIVE UN LETTORE, STORIE DI STRAORDINARIA CONFUSIONE SANITARIA AI TEMPI DEL CORONAVIRUS!

Buonasera a tutti, oggi voglio raccontarvi una storia che per fortuna è finita per il meglio.

Giovedì 19 marzo, mio nonno di 73 anni, ha avuto la febbre, NON SI TRATTA DI CORONA VIRUS, lui è malato di Leuocemia e per lui anche una semplice febbre è motivo di allarme. Vista la situazione la nonna ha chiamato il medico di famiglia ma con le nuove restrizioni contro il Corona Virus, non si è né potuto recare a casa del nonno né sapeva bene come comportarsi, ha suggerito di chiamare il 118. La nonna chiama per la prima volta il 118, ma nessuno risponde, lei non si perde d’animo e chiama ancora, senza però aver nessun successo. Dopo svariati tentativi la nonna chiama il 112, neanche il 112 risponde subito; all’ennesimo tentativo, il 112 risponde ma non sa bene come fare. Passano le ore e il nonno sta peggio, trema e la febbre non cede, la nonna è spaventata. La nonna riprova a chiamare il 118 ma ancora una volta nessuno risponde. É tardi, il nonno aspetta da diverse ore, ma nessuno arriva a soccorrerlo, è più di un mese che il nonno non esce di casa e non vede figli e nipoti per ridurre al minimo la possibilità di portare batteri in casa, perché il nonno sa bene che per lui uscire in una situazione del genere può significare rimetterci la vita e la vita è troppo preziosa in confronto a fare due chiacchiere con gli amici in piazza.

Stremata la nonna chiama il 1500 che risponde subito e dice alla nonna di chiamare il 118 del paese. Per l’ennesima volta la nonna chiama il 118, risponde una donna da un paese limitrofo. La donna ascolta la situazione del nonno, ma quando la nonna le chiede come si chiama la donna riaggancia. A quel punto nonna non aspetta più, nonno sta palesemente male, così la nonna grazie ad un conoscente riesce a trovare un’ambulanza privata che però chiede un certificato medico altrimenti non trasporta il nonno. La nonna richiama nuovamente il medico di famiglia per chiedere il certificato per poter portare il nonno con l’ambulanza privata all’ospedale di San Giovanni. Il medico non può portare il certificato a casa del nonno e la nonna non può lasciare solo il nonno, così grazie ad una zia che esce di casa e va dal medico a prendere il certificato il nonno può salire sull’ambulanza e andare dritto a San Giovanni.

Dalle dieci della mattina alle venti della sera il nonno riesce finalmente ad avere cure mediche.

Non vogliamo denunciare nessuno, capiamo benissimo la situazione ma vogliamo solo che le istituzioni ci delucidassero circa i provvedimenti da prendere in caso di una situazione analoga.

Rebecca Vocale