DIOCESI DI SAN SEVERO – Sarà celebrata martedì 24 MARZO la “Giornata in memoria dei martiri missionari”

Sarà celebrata, martedì 24 marzo, anche nella diocesi di San Severo, la “Giornata in memoria dei martiri missionari”.

Lo annuncia il direttore dell’Ufficio Missionario Diocesano, Diego Mezzina:



«Martedì 24 marzo p.v. ricorrerà il 40° anniversario dell’uccisione di Mons. Oscar Romero e il movimento missionario giovanile celebra ogni anno, in questa data, una giornata di digiuno e di preghiera in memoria di tutti i missionari caduti ovunque nel mondo, per “la causa di Gesù”. L’emergenza sanitaria che stiamo attraversando non ci consentirà di celebrare in maniera assembleare l’appuntamento. Vogliamo, comunque, mantenere lo spirito di comunione invitando le comunità parrocchiali e/o associative a seguire in diretta streaming sul canale della Diocesi

la breve veglia di preghiera, presieduta dal nostro vescovo, Mons. Checchinato, che si terrà il 24 marzo alle ore 19.30 nella cappella del Seminario».



San Severo lì, 21 marzo 2020

