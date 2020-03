FOGGIA – COVID-19. LA CISL, UN GRANDE SFORZO COLLETTIVO CON LA CONVINZIONE CHE CE LA FAREMO

UN GRANDE SFORZO COLLETTIVO CON LA CONVINZIONE CHE CE LA FAREMO

Nota di Carla Costantino, Segretario Generale della Cisl di Foggia.

“La decisione di sospendere le attività produttive non indispensabili è appropriata. Certo, viene chiesto un grande sforzo a tutti e vengono chiesti sacrifici alle lavoratrici e ai lavoratori, anche della nostra Capitanata. Uno sforzo che è chiesto pure alle aziende, chiamate nello stesso tempo a garantire la tenuta occupazionale.

Perciò, ora è importante che le aziende vengano supportate, perché è fondamentale che sia garantito un vero binario di supporto: ammortizzatori per i lavoratori e liquidità alle imprese. In pratica, le misure previste nel ‘Cura Italia’ vanno applicate immediatamente.

A voi lavoratrici e lavoratori della Daunia noi della CISL continuiamo a garantire da subito, come abbiano sempre fatto, tutti i supporti dovuti, siamo online e contattabili, e state sicuri che non vi lasciamo soli in questi giorni difficili e bui.

Ma ‘oggi più che mai la priorita è la salvezza delle vite umane’, oggi più che mai dobbiamo fare un grande sforzo per garantire che il nostro Paese viva e possa riprendersi al più presto.

Noi siamo il sindacato dei grandi valori sociali, mettiamo la persona al centro con tutta la sua dignità e fede nel futuro, e per questo siamo obbligati al rigore e alla verità: il momento è grave e delicatissimo. Ma intorno vedo grande unità, vedo grande coraggio, vedo grande voglia di andare avanti con fiducia.

Ce la faremo, ma tutti dobbiamo metterci del nostro.

Come dice la nostra Segreteria Nazionale Annamaria Furlan ‘È una buona notizia la sospensione del Patto di stabilità, ma questo non basta. Occorre una modifica strutturale con l’emissione di corona virus bond per sostenere i bilanci pubblici, per proteggere l’occupazione ed offrire liquidità alle imprese in questa fase di emergenza da CoronaVirus’.

In pratica, occorre che tutti si stringono attorno alla vita di ognuno di noi, anche alla vita lavorativa.

Ce la faremo.

Con l’aiuto grande di Dio, noi ce la faremo, perché con l’Italia ce la farà tutta la Capitanata.”