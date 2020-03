SAN SEVERO – COVID-19 – OSPEDALE TERESA MASSELLI MASCIA, TRIAGE PER PAZIENTE ONCOLOGICO

Con il contributo di tutto lo staff , il dott. Massimo Lombardi e la dott.ssa Lucia Moraca hanno provveduto ad attuare in reparto una procedura che vede la chiamata al paziente la mattina della tterapia ove vengono somministrate alcune domande per evitare che sia accolta in reparto gente con febbre o con dubbio di COVID19.



All’ingresso in reparto,inoltre vengono prese tutte le precauzioni come indicato nella scheda di valutazione preliminare