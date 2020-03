SAN NICANDRO GARGANICO – L’ASP ZACCAGNINO IN AIUTO AL PRE-TRIAGE PER COMBATTERE COVID-19

L’ASP ZACCAGNINO IN AIUTO AL PRE-TRIAGE DI SAN NICANDRO

PER COMBATTERE COVID-19

In relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Consiglio di Amministrazione dell’A.S.P. dott. Vincenzo Zaccagnino ha ritenuto doveroso intervenire in ausilio alla comunità di San Nicandro Garganico, per coadiuvare le attività di “pre-triage” presso la tenda che la Protezione Civile, in attuazione dei precedenti accordi assunti presso la Prefettura di Foggia, ha allestito davanti al Poliambulatorio di Via del Campo.

Sulla base delle specifiche necessità segnalate dai responsabili della struttura sanitaria, sono stati perciò acquistati e forniti dalla ASP al “pre-triage” tre pulsossimetri a dito (o saturimetri, strumenti per misurare il grado di saturazione di ossigeno all’interno del sangue e determinare la frequenza cardiaca del paziente) e cento mascherine chirurgiche.

“L’ASP ha assunto anche l’impegno a fornire, non appena disponibili, anche cento mascherine del tipo FFP2, al fine di agevolare un efficace espletamento delle attività presso la struttura emergenziale, allestita a San Nicandro G., e garantire meglio la protezione del personale sanitario e dei pazienti trattati”, precisa la Presidente dell’ASP avv. Patrizia Lusi, aggiungendo anche che “la decisione di intervenire in questa emergenza a sostegno della cittadinanza tutta di San Nicandro è stata assunta all’unanimità da tutti i componenti del consiglio di amministrazione, che voglio ringraziare per il sostegno all’iniziativa e per la sensibilità e disponibilità dimostrate. L’augurio è che possa essere superata al più presto l’emergenza, nella convinzione che solo l’impegno di tutti nel rispettare le misure emanate dal governo può contribuire a contenere la diffusione del virus e far avvicinare così il giorno in cui si potrà dire che la tempesta è passata”.