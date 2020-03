FOGGIA – TEMPI DURI PER I LADRI – IDENTIFICATI E DENUNZIATI  I RESPONSABILI DI DUE EPISODI

Le restrizioni negli spostamenti introdotte per limitare le possibilità di contagio da COVID-19 non hanno scoraggiato alcuni ladri che si sono messi all’opera nel fine settimana appena trascorso. Purtroppo per loro, i servizi di prevenzione e di controllo del territorio intensificati in questi giorni dalla Polizia di Stato nella città di Foggia, con l’impiego delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine e della Squadra Volante, hanno consentito di individuare e denunziare i responsabili di un furto consumato e di un altro tentato nonché di recuperare la refurtiva.

Il primo episodio si è verificato venerdì scorso allorquando due individui, in via Lucera, hanno rubato una bicicletta. I due malfattori sono stati attratti dalla bicicletta che era assicurata con una catena e relativo lucchetto alla recinzione di una stazione di servizio. Avvicinatisi alla stessa, con un attrezzo hanno tagliato la catena e, mentre uno di essi ha inforcato la bicicletta dirigendosi verso il centro cittadino, l’altro complice lo ha seguito a bordo di un’autovettura.

I Poliziotti, messisi immediatamente alle ricerche dei due furfanti, riuscivano a raggiungerli in via Petrucci. Alla vista degli Agenti i due tentavano di eludere il controllo ma venivano prontamente bloccati, identificati e perquisiti. Sull’autovettura è stata rinvenuta la cesoia utilizzata per tagliare la catena mentre la bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario, un extracomunitario di 46 anni. Per i due ladri, due cittadini italiani rispettivamente di 37 e 42 anni, è scattata una doppia denunzia alla Procura della Repubblica per furto e per inosservanza di provvedimento dell’autorità avendo violato la normativa che limita gli spostamenti.

L’altro episodio si è verificato sabato sera, allorquando due equipaggi della Squadra Volanti sono intervenute in via Di Camarda ove erano state segnalate tre persone intente a forzare la porta di ingresso di una concessionaria d’auto, nel tentativo di perpetrare un furto all’interno della stessa. Quando una Volante è intervenuta sull’ingresso principale i malfattori hanno tentato di scappare dal retro scavalcando il muro di cinta. Purtroppo per loro, ad attenderli vi era l’altro equipaggio che è riuscito a bloccare i tre fuggitivi: due ventenni e un minorenne. Per tutti è scattata una segnalazione all’Autorità Giudiziaria per tentato furto e per violazione delle disposizioni introdotte per limitare i contagi da coronavirus.

Nel quadro dei medesimi servizi di controllo del territorio, gli equipaggi della Polizia di Stato hanno rinvenuto in varie zone della città di Foggia, dall’inizio del mese di marzo, 26 veicoli tutti provento di altrettanti furti avvenuti precedentemente. Si tratta prevalentemente di autovetture, alcune delle quali acquistate da poco, come una fiammante Alfa Romeo Stelvio. Sono stati ritrovati anche un trattore agricolo e 8 furgoni commerciali. I suddetti veicoli sono stati restituiti ai legittimi proprietari, alcuni dei quali hanno ringraziato i Poliziotti per l’attività svolta.