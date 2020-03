SAN SEVERO – COVID-19. Atto di affidamento a Maria del Soccorso da parte di Mons. Checchinato, vescovo della diocesi

Atto di affidamento alla Beata Vergine Maria del Soccorso da parte di S.E. Mons. Giovanni Checchinato, vescov o della diocesi di San Severo.

Mercoledì, 25 marzo 2020, alle ore 19.30, Mons. Giovanni Checchinato e il sindaco della città di San Severo, avv. Francesco Miglio, si recheranno presso il santuario della Beata Vergine Maria del Soccorso, per affidare all’intercessione della Madre di Gesù, la città, la diocesi e tutta l’umanità.

Si ribadisce che, in ottemperanza alle norme vigenti, il profondo momento di preghiera e raccoglimento, sarà senza il popolo di Dio.

Per la circostanza, nelle prossime ore si darà la conferma della diretta prevista sul sito della diocesi di San Severo.