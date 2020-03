SAN SEVERO – COVID-19 – DENUNCIATE 2 PERSONE, 1 SU FURGONE DI FRUTTA E VERDURA

#Comunicato #StopCovid19⛔️

Denunciate N.2 persone di cui una effettuava attività di vendita di frutta e verdura, in forma itinerante, a bordo di un veicolo per trasporto persone.

Gli operatori di Polizia Locale hanno accertato una violazione alla norma di cui all’art. 1 del DPCM del 11.03.2020 per inosservanza alle limitazioni agli spostamenti all’interno del centro abitato.

Una volta accertata la mancata ottemperanza a quanto disposto dal DPCM i 2 soggetti saranno deferiti all’Autorita’ Giudiziaria ai sensi dell’Art.650 C.P.